Евро-2016: разгром сборной России и плей-офф Словакии и Англии: видео голов

20 июня во Франции состоялись матчи 3-го тура Евро-2016 в группе В между сборными России и Уэльса, а также Словакия и Англия

Валлийцы уверенно разгромили россиян, гарантируя себе выход в плей-офф.

Россия - Уэльс - 0:3

Голы: Рэмси, 11, Тэйлор, 20, Бэйл, 67.

В матчем Уэльс-Россия валлийцы владели преимуществом с первой до последней минуты и россияне могли проиграть с куда более крупным счетом. Ворота Акинфеева оказались распечатанными уже на 11-й минуте. Аллен, перехватив мяч в центре поля, разрезным пасом вывел один на один с российским голкипером Аарона Рэмси из лондонского "Арсенала", и тот уверенно в стиле Месси перекинул мяч над вратарем, пишет Ліга.net.

На 20-й минуте счет стал 2:0. Лучший игрок матча, а, может быть и всего Евро, Гэрет Бэйл приблизился к штрафной по центру, после чего Широков выбил мяч у него из под ног прямо на Нила Тэйлора из "Суонси". Тот вышел один на один и с двух попыток пробил Акинфеева.

До перерыва счет мог стать 5:0 в пользу Уэльса, но команда Коулмэна ограничилась двумя сухими мячами. Окончательный счет на 67-й минуте установил см Бэйл, с передачи Аарона Рэмси. Более-менее острый момент россияне создали на 85-й минуте, когда Дзюба пробил в касание над перекладиной ворот Хэнесси. До конца матча счет не изменился — Уэльс победил 3:0, занял первое место в группе.

Россия: Акинфеев, Смольников, В.Березуцкий (А.Березуцкий, 46), Игнашевич, Комбаров, Глушаков, Мамаев, Кокорин, Широков (Головин, 52), Смолов (Самедов, 70), Дзюба.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Дэйвис, Э.Уильямс, Честер, Тэйлор, Ледли (Кинг, 76), Аллен (Эдвардс, 74), Рэмси, Бэйл (Черч, 83), Воукс.

Предупреждения: Воукс, 16. Мамаев, 64.

Матч Словакия —Англия завершился вничью 0:0, игра стоила англичанам первого места, а словакам позволила финишировать третьими. Таким образом это позволило обеим командам выйти в 1/8 Евро-2016.

Словакия — Англия 0:0

Словакия: Козачик, Губочан, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Мак, Гамшик, Дуда (Швенто, 57), Вайсс (Шкриньяр, 79), Куцка, Печовски (Дьомбер, 67).

Англия: Харт, Кэйхилл, Смоллинг, Бертранд, Клайн, Лаллана (Алли, 60), Дайер, Хендерсон, Уилшир (Руни, 56), Варди, Старридж (Кейн, 76).

Предупреждения: Печовски, 24 - Бертранд, 52.

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Видео: SportsFan