"Мы не грызли землю". Игроки сборной Украины прокомментировали провал на Евро-2016

Полузащитник сборной Украины по футболу Тарас Степаненко назвал выступление команды на Евро-2016 во Франции провальным, а защитник Артем Федецкий считает, ей не хватило фарта.

Об этом они сообщили, прилетев на Родину, пишет Football.ua со ссылкой на данные телеканала "Футбол".

В то же время еще один полузащитник — Виктор Коваленко — на своей странице в Instagram извинился перед болельщиками.

"Я уверяю, это только начало нашего пути, мы всем докажем, что мы едины с нашими болельщиками и будем биться в каждом матче!!!", — отметил он.

Между тем Степаненко подчеркнул, что "никто не собирается оправдываться". "Нужно принять то, что случилось и идти дальше. Если начнем сдаваться — ничего хорошего не будет", — добавил спортсмен.

"Может, кто-то скажет, что мы не грызли землю. Считаю, что в матчах против поляков и немцев команда делала все, чтобы добыть результат. Тот фарт, который было в отборе на Евро, его не было. При любых наших ошибках сразу же пропускали", — заявил Федецкий.

Напомним, на Евро-2016 сборная Украины проиграла Германии, Северной Ирландии, а также Польше, не смогла выйти в 1/8 чемпионата и первой из команд-участниц прекратила участие в турнире.

Фото: @FFUKRAINE