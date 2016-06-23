Комментатор сорвал голос и сошел с ума, празднуя выход Исландии в плей-офф ЕВРО, опубликовано видео

Комментатор матча 3-го тура группового турнира на Евро-2016 между сборными Исландии и Австрии на исландском телевидении сорвал голос и едва не сошел с ума, праздную победу своей команды, которая в добавленное арбитром время вырвала победу и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата.

Быстрая контратака скандинавов 3 в 2 и меткий выстрел Арнора Траустасона, замкнувшего передачу справа от Эльмара Бьярнасона на 4-й компенсированной минуте довели комментатора до безумия, и тот больше минуты разрывал эфир своим охрипшим голосом.

Напомним, в параллельном матче группе F сборные Венгрии и Португалии сыграли боевую ничью — 3:3. После этого венгры с 5 очками оказались на первом месте, исландцы с таким же количеством очков заняли второе место, португальцы с 3 очками довольствовались неожиданно низким третьим местом, а австрийцы с 1 очком остались на последней позиции.

Напомним, сборная Украины крайне неудачно выступила на ЕВРО, проиграв три матча и пропустив в целом 5 мячей. Наши комментаторы голос не срывали и с ума не сходили.