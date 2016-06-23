В Сети тролят провал сборной Украины на Евро-2016, опубликованы коубы

Пользователи Интернета отреагировали на проигрыши нашей команды на турнире во Франции.
Интернет-пользователи тролят провал сборной Украины на Евро-2016 во Франции, где команда проиграла три матча и первой покинула турнир.
В частности, в Сети появились коубы, посвященные проигрышу Германии, Северной Ирландии, а также Польше.
По мнению внимательных юзеров, прощание украинцев с турниром напоминает момент из фильма "Терминатор-2".
Кроме того, незамеченными не остались и эмоции болельщиков, которые они не скрывали, просматривая матчи.
Напомним, безвольный проигрыш сборной Украины по футболу Северной Ирландии в Интернете прокомментировали ряд активистов, журналисты и даже президент Петр Порошенко.