В Сети тролят провал сборной Украины на Евро-2016, опубликованы коубы

Интернет-пользователи тролят провал сборной Украины на Евро-2016 во Франции, где команда проиграла три матча и первой покинула турнир.

В частности, в Сети появились коубы, посвященные проигрышу Германии, Северной Ирландии, а также Польше.

По мнению внимательных юзеров, прощание украинцев с турниром напоминает момент из фильма "Терминатор-2".

Кроме того, незамеченными не остались и эмоции болельщиков, которые они не скрывали, просматривая матчи.

Напомним, безвольный проигрыш сборной Украины по футболу Северной Ирландии в Интернете прокомментировали ряд активистов, журналисты и даже президент Петр Порошенко.