Бой-реванш Владимира Кличко с Фьюри перенесен: британец травмировался

Победивший украинского супертажеловеса Владимира Кличко британский боксер Тайсон Фьюри травмировал ногу.

Об это тренер и дядя британца Питер Фьюри написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время он уточнил, что из-за нее бой-реванш с нашим соотечественником перенесен.

"Жаль наших фанов. Дата боя будет объявлена в ближайшее время", — отметил специалист.

Напомним, в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними был запланирован матч-реванш.