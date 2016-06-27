Германия громит словаков, а Бельгия — венгров и идут дальше на Евро-2016: опубликованы фото и видео голов

На чемпионате Европы по футболу во Франции состоялся поединок 1/8 финала Евро-2016 между сборными Германии и Словакии, а также сборная Венгрии сыграла против Бельгии

Действующие чемпионы мира — сборная Германии — разгромила словаков со счетом 3:0 и уверенно вышла в четвертьфинал.

Германия — Словакия — 3:0

Голы: Боатенг, Гомес, Дракслер.

Сборная Германии с первых минут ошеломила своего соперника и очень быстро открыла счет, пишет Террикон.

Бундестим еще до перерыва удвоил свое преимущество в счете. Дракслер на дриблинге ушел от защитника и прострелил на ближний угол вратарской, где своего визави опередил Гомес — 2:0. Окончательно интригу, если таковая и была, убил все тот же Дракслер, завершивший точным ударом очередную атаку немецкой команды на 63-й минуте.

3:0 — победа сборной Германии, которая, судя по всему, постепенно набирает ход, присущий действующим чемпионам мира. В четвертьфинале Бундестим сыграет с победителем пары Италия — Испания.

Германия: Нойер; Боатенг (Хеведес, 72); Хуммельс; Хектор; Дракслер (Подольски, 72); Киммих; Кроос; Хедира (Швайнштайгер, 76); Озил; Мюллер; Гомес

Словакия: Козачик; Шкртел; Гиомбер (Салата, 84); Шкриниар; Пекарик; Дюрица; Грошовски; Куцка; Вайсс-мл.; Гамшик; Дюриш (Шестак, 64)

Предупреждения: Киммих, 46; Хуммельс, 67 - Шкртел, 13; Куцка, 90

Кроме этого определился соперник сборной Уэльса в 1/4 финала Евро-2016. Им стала Бельгия, которая крупно обыграла Венгрию со счетом 4:0, пишет Террикон.

Венгрия - Бельгия 0:4

Голы: Алдервейрелд, Батшуайи, Азар, Феррейра-Каррасо

Бельгийцы мощно начали поединок. Де Брюйне отлично подал со штрафного, и Алдервейрелд головой точно положил мяч в угол. 0:1, и именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

Венгерская команда смело шла вперед и вполне могла забить раз-два. Но в решающие минуты матча свое слово сказал футболист, равного по классу которому у Венгрии не оказалось — это Азар! Сперва Эдвин после прохода по флангу точно выложил мяч только-только вышедшему на поле Батшуайи. А две минуты спустя Азар уже забил сам, завершив ударом в угол острую контратаку.

В добавленное время Карраско забил в ворота венгров еще раз. В итоге имеем 0:4 и Венгрия едет домой, а Бельгия 1 июля сразится с валлийцами за путевку в полуфинал.

Венгрия: Кирай; Гузмич; Кадар; Ланг; Юхаш (Бёде, 79); Гера (Элек, 46); Пинтер (Николич Н., 75); Надь; Джуджак; Салаи; Ловренчич

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд; Вермален; Вертонген; Менье; Мертенс Д. (Феррейра-Каррасо, 70); Витсель; де Брюйне; Найнгголан; Азар (Феллаини, 82); Лукаку Р. (Батшуайи, 76)

Предупреждения: Кадар, 34; Ланг, 47; Элек, 61 - Вермален, 68; Батшуайи, 89; Феллаини, 92

Видео: Независимый спорт