Месть "Скуадры": Италия уверенно победила Испанию и прошла в 1/4 ЕВРО, обзор матча и видео голов

Вчера, 27 июня, вечером завершился матч 1/8 плей-офф Чемпионата Европы, в котором сборная Италии уверенно победила действующего чемпиона — команду Испании — 2:0 и сняла ее с трона.

Может, тяжесть клубного сезона оказалась для футболистов непереносимой, может, какая-то другая причина. Но факт остается фактом: в матче с Италией команда не была похожа сама на себя, сообщает "Террикон".

Итальянцы вчистую выиграли первый тайм. Гол Кьеллини выглядел весьма закономерным: Эдер сильно пробил со штрафного, Де Хеа отбил перед собой, мяч отскочил к Кьеллини, и тот такой ошибки не простил. 1:0, и испанцам еще повезло, что команды ушли на перерыв при таком счете.

Сборная Италии — Сборная Испании. Гол Кьеллини — 1:0

Во втором тайме "фурия роха" прибавила, но острых моментов у ворот Буффона практически не возникало, если не считать таковыми удары Иньесты и Пике. Если от Пике исходит основная острота в атаке, то что уж тут говорить... А вот у Италии были и выходы один на один, и еще много чего.

Уже в добавленное время, когда испанцы побежали в атаку, итальянцы реализовали еще один шанс. Дармиан с фланга перевел мяч в центр штрафной на Пелле, а тот поставил точку — 2:0! Финал Евро-2012 отмщен.

Сборная Италии — Сборная Испании. ГолПелле — 2:0

Италия заслуженно побеждает и выходит в 1/4 финала на сборную Германии. А испанцы, вслед за утраченным титулом чемпионов мира, не смогли защитить и чемпионское звание в Европе. Похоже, надо строить новую команду.

Команды играли в следующих составах:

сб. Италии: 1. Буффон, 2. Де Шильо, 15. Барцальи, 23. Джаккерини, 19. Бонуччи, 3. Кьеллини, 16. де Росси ( до 54') , 8. Флоренци ( до 84') , 18. Пароло, 9. Пелле, 17. Эдер ( до 82')

Замены: 10. Мотта (c 54') , 20. Инсинье (c 82') , 4. Дармиан (c 84')

Запасные: 12. Сиригу, 13. Маркетти, 5. Огбонна, 6. Кандрева, 14. Стураро, 22. Эль-Шаарави, 7. Дзадза, 11. Иммобиле, 21. Бернардески

Предупреждения: Де Шильо 24', Пелле 54', Мотта 89'

сб. Испании: 13. де Хеа, 16. Хуанфран Торрес, 15. Серхио Рамос, 3. Пике, 5. Бускетс, 6. Иньеста, 18. Альба Жорди, 10. Фабрегас, 21. Силва, 7. Мората ( до 70') , 22. Нолито ( до 46')

Замены: 20. Адурис (c 46' до 81') , 9. Лукас Васкес (c 70') , 11. Педро (c 81')

Запасные: 1. Касильяс, 23. Серхио Рико, 2. Аспиликуэта, 4. Бартра, 12. Беллерин, 17. Сан Хосе, 8. Коке, 14. Тьяго Алькантара, 19. Бруно

Предупреждения: Нолито 41', Бускетс 89', Силва 94'

Напомним, ранее в четвертьфинал ЕВРО вышли Польша, Уэльс, Португалия, Франция, Германия и Бельгия.

видео: rutube.ru