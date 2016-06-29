В "Днепре" опровергли слухи о банкротстве: клуб существует

В футбольном клубе "Днепр" не платятся зарплаты, но клуб продолжает существовать.

Об этом заявил генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко, сообщает ТСН.

Ранее в прессе появилась информация о том, что клуб может прекратить существование. "Да, зарплаты не платятся. Да, Мирон Маркевич во Львове. Да, игроки уходят. Но клуб существует. В клубе числятся около пятисот сотрудников. Он есть в реестре юридических лиц", — сказал Стеценко, которого цитирует Fcdnipro.com.

Ранее сообщалось, что новый сезон "Днепр" начнет с минус шести очков и запрета на осуществление трансферов. Кроме того, клуб покидают ведущие игроки, сейчас на тренировках занимается молодежь.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич покидает клуб.