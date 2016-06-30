Главный тренер сборной России покинул пост после провала на Евро-2016

Российский футбольный союз завершил сотрудничество со специалистом.
Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий покинул пост после неудачного выступления подопечных на Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016) во Франции.
Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В организации уточнили, что она завершила сотрудничество со специалистом.
"РФС благодарит Слуцкого, под руководством которого сборная России завоевала путевку на Чемпионат Европы 2016 года, за профессионализм", — отметили в пресс-службе.
Напомним, Леонид Слуцкий стал главным тренером команды в 2015-м году, заменив итальянца Фабио Капелло. На Евро-2016 сборная РФ сыграла вничью с Англией, уступила Словакии и с разгромным счетом проиграла Уэльсу, прекратив участие в турнире.
Фото: rfs.ru