В "Днепре" официально сменили главного тренера

Наставник молодежного состава футбольного клуба "Днепр" Дмитрий Михайленко назначен исполняющим обязанности главного тренера первой команды клуба.

Об этом идет речь в сообщении на сайте "Днепра".

Стоит отметить, что 42-летний специалист с 2009 года работает тренером в структуре днепровского клуба, а в последнее время он возглавлял молодежный состав клуба, вместе с которым в сезоне 2014/2015 выиграл молодежный чемпионат Украины.

Напомним, днем ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко опроверг слухи о банкротстве клуба.

Также напомним, президент "Днепра" Игорь Коломойский объяснил, кто стоит за слухами о закрытии "Днепра".

Фото: ua-football.com.