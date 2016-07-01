Как сборная Португалии прорвалась в полуфинал Евро-2016, опубликованы фото и видео голов

В четверг, 30 июня, во Франции матч 1/4 финала Евро-2016 между сборными Польши и Португалии по футболу завершился со счетом 1:1, его победителем после серии послематчевым пенальти стала вторая команда.

Игра проходила в Марселе на стадионе "Велодром", по ее результатам португальцы пробились в полуфинал турнира.

Первый в противостоянии гол уже на второй минуте забил поляк Левандовски, которому по левому флангу передал пас Гросицки.

Противник бросился отыгрываться, поляки организовывали контратаки, а на 33 минуте усилия Португалии увенчались успехом: 18-летний Санчеш подхватил мяч около штрафной, подработал и пробил, Крыховяк неудачно подставился, из-за рикошета мяч влетел в ворота.

До конца первой половины игры, во втором тайме и в дополнительное время соперники пытались забить, однако счет так и остался равным, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались португальцы.

Польша — Португалия 1:1 (по пенальти 3:5)

Голы: Левандовски, 2 — Ренату Санчес, 33;

Польша: Фабиански — Пищек, Глик, Паздан, Енджейчик — Блащиковски, Крыховяк, Мачински (Йодловец, 98), Гросицки (Капустка, 82) — Милик, Левандовски;

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Элизеу — Вильям Карвалью (Данило Перейра, 96) — Мариу (Куарежма, 80), Санчес, Адриен (Моутиньо, 73) — Нани, Роналду;

Предупреждения: Енджейчик, Глик, Капустка — Адриен, Вильям Карвалью.

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Ранее стало известно, что в четвертьфинал Евро-2016 вышли сборные Уэльса, Франции, Германии, Бельгии, Италии и команда из Исландии, которая вырвала победу у Англии.

Видео голов: iFOOTZ