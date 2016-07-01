"Динамо" не напрягалось и минимально победило клуб 2-й Бундеслиги, обзор матча и видео гола

1 июля 2016, 12:01

Игра проходила под диктовку подопечных Сергея Реброва.

В матче отличился Александр Гладкий

Вчера, 30 июня, в австрийском Шваце на стадионе "Зильберштадт Арена" в первом спарринге киевское "Динамо" проверило свои игровые кондиции в матче против германского клуба 2-й Бундеслиги "Вюрцбюргер Кикерс".

Игра в первом тайме проходила в довольно живом ключе. "Бело-синие" владели территориальным преимуществом и периодически осуществляли опасные подходы к воротам своих соперников, сообщает пресс-служба "Динамо".

Большинство из них рождались на левом фланге атаки, где пытался творить и выводить партнеров на завершающий удар Артем Громов. Справа подобной активности от Дерлиза Гонсалеса практически не осуществлялось.

На 18-й минуте хорошо выполненный Николаем Морозюком штрафной заставил продемонстрировать все свое мастерство голкипера "Вюрцбюргера" Доминика Брунхубнера. Ответом немцев стал довольно опасный удар (правда, неточный) арендованного у "Баварии" Патрика Вайрауха.

Из интересных эпизодов до перерыва можно отметить момент, когда освободился от опеки Теодорчик, но его "выстрелу" не хватило точности.

Во втором тайме тренеры обеих команд радикально изменили составы своих команд, что в большей степени оказалось на руку киевским динамовцам. На 59-й минуте фланговая подача Артема Беседина справа нашла Александра Гладкого, который эффектно головой отправил футбольный снаряд в ворота "Вюрцбюргера".

В дальнейшем игра проходила под диктовку подопечных Сергея Реброва, которые были значительно ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, чем игроки Бернда Холлербаха сравнять счет.

Так, на 77-й минуте капитан динамовцев Жуниор Мораес был очень близок к взятию ворот соперника, а через три минуты блестящий проход Антунеша по левому флангу закончился выверенной передачей Гладкому, но тот, опередив защитника, направил мяч выше ворот.

Команды играли в следующих составах: (стартовый состав): Бущан, Сильва (к), Очигава, Макаренко, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Гонсалес, Корзун, Громов, Теодорчик.

Во втором тайме приняли участие: Коваль, Лукьянчук, Антунеш, Селин, Мякушко, Федорчук, Беседин, Мораес (к), Гладкий.

"Вюрцбюргер Кикерс": (стартовый состав): Брунхубнер, Натнагель, Бенателли, Мюллер, Дагфус, Карзанидис, Траут, Шрьок, Феннела, Кенигс, Вайраух.

Напомним, экс-нападающий "Шахтера" Александр Гладкий подписал контракт с "Динамо" на три года, после чего был подвергнут обструкции со стороны фанов киевлян.

Фото, видео: ФК "Динамо"

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