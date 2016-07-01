У Владимира Кличко надеются на "адекватные меры" в расследовании с допингом Фьюри

Управляющий директор Klitschko Management Group и менеджер бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко (64-4, 54 КО)— Бернд Бенте надеется на объективное расследование допинг-скандала с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО), который отобрал у Владимира все его чемпионские пояса в прошлом году уже после того, как его допинг-пробы показали наличие следов запрещенного препарата нандролона.

Об этом сообщает интернет-издание boxingnews.com.ua.

"Мы рассчитываем, что британское антидопинговое агентство проведет всестороннее расследование, будет последовательно в своих шагах и примет адекватные меры", — сказал Бенте в комментарии немецкому изданию Bild.

Напомним, поединок между Кличко и Фьюри может состояться 29 октября. Именно эту дату называют несколько немецких и американских источников, в частности, телеканал ESPN.

В этой дате заинтересованы телеканалы RTL, BoxNation и HBO, так как в этот день, у всех трех главных трансляторов поединка, есть свободное эфирное время.

Также напомним, бой-реванш Владимира с Тайсоном был перенесен из-за травмы британца.