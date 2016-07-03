Сборная Франции разгромила исландцев и вышла в полуфинал Евро-2016, опубликованы фото и видео

В воскресенье, 3 июля, на Евро-2016 был сыгран последний четвертьфинал между сборными Франции и Исландии. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев турнира.

Уже в первом тайме французы сняли все вопросы по поводу победителя матча. На 12-й минуте прошел заброс на левый край штрафной Исландии, где Жиру вышел один на один и уверенно пробил между ног голкиперу в сетку ворот, пишет football.ua.

На 20-й минуте счет стал 2:0. Гризманн исполнил точную подачу с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где Погба ударом головой замкнул этот пас.

На 43-й минуте Гризманн отпасовал низом у чужой штрафной на Пайе, а тот классным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 45-й минуте после длинной передачи из глубины поля Жиру здорово пропустил мяч дальше на Гризманна и Антуан убежал один на один, после чего уверенно перебросил круглого через голкипера.

Во втором тайме исландцы сумели отквитать два мяча, однако пропустили в свои ворота еще один.

На 56-й минуте Гильфи Сигурдссон исполнил классную передачу с правого фланга атаки на ближнюю штангу, где Сигторссон сыграл на опережение, ударом в касание поразив ближний угол ворот Льориса.

На 59-й минуте Пайе исполнил классную подачу со стандартного положение из глубины поля в центр чужой штрафной, где Жиру опередил Халльдоурссона, ударом головой отправив мяч в цель.

На 84-й минуте Скуласон подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу на дальнюю штангу, где Бьярнасон ударом головой поразил ближний угол ворот Льориса.

Франция — Исландия 5:2

Голы: Жиру, 12, 59, Погба, 20, Пайе, 43, Гризманн, 45 — Сигторссон, 56, Б. Бьярнасон, 84

Франция: Льорис — Санья, Умтити, Косельни (Мангала, 72), Эвра — Погба, Матуиди — Сиссоко, Гризманн, Пайе (Коман, 80) — Жиру (Жиньяк, 60)

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Арнасон (Ингасон, 46), Р. Сигурдссон, Скуласон — Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Б. Бьярнасон — Сигторссон (Гудйонсен, 83), Бодварссон (Финнбогасон, 46)

Предупреждения: Умтити — Б. Бьярнасон.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО.

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