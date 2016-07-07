Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира

7 июля 2016, 21:17

17 сентября в ринге будут боксировать два сильных парня, заявил украинский боксер.

  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко
  • Усик рассказал, как планирует одержать победу над польским боксером: я стану чемпионом мира Фото Вальдемара Горлушко

Поединок между Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе, первым номером рейтинга WBO Александром Усиком (9-0, 9 КО) и действующим Чемпионом мира WBO в тяжелом весе Кшиштофом Гловацки (26-0, 16 KO) состоится 17 сентября 2016 года в Гданьске (Польша) на 12-тысячной Ergo Arena.

Об этом "Главреду" сообщили в компании K2 Promotions.

Сегодня в Киеве в ТРЦ "Гулливер" состоялась пресс-конференция при участии главных героев и организаторов предстоящего события. Впервые Александр Усик и Кшиштоф Гловацки встретились в Польше две недели назад в рамках медиа-недели.

"Я не считаю, что в этом поединке я буду вторым номером. 17 сентября в ринге будут боксировать два сильных парня. Да, сейчас Кшиштоф — действующий Чемпион мира. И я стану Чемпионом мира", — заявил Александр Усик.

"Этот парень не сдается и всегда идет до конца. Я также в этом поединке буду идти до конца. И у нас получится очень сильный и большой бой. И дай бог, чтобы у нас все получилось, чтобы каждый из нас вышел на своих ногах. А победит сильнейший", — отметил он.

В активе 29-летнего Александра Усика девять досрочных побед на профи-ринге, титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, а также блестящая любительская карьера, в том числе, золото Олимпиады в Лондоне 2012 года.

Рост Олимпийского чемпиона —190 см, размах рук — 198 см, боксирует в стойке левши. Тренируется под руководством Джеймса Али Башира и Сергея Ватаманюка. Александр занимает ведущие позиции в рейтингах престижных боксерских организаций — первая строчка рейтинга WBO, 6-я позиция рейтинга WBC, 10-я строчка WBA. В декабре 2015 года провел успешную защиту титула, одержав досрочную победу над Педро Родригесом. Накануне встречи с Гловацки был запланирован бой Александра со Стивеном Симмонсом, но украинец получил травму во время одного из спаррингов и поединок был отменен.

"Небольшой опыт Александра в профи я не считаю недостатком. Когда я выходил в ринг против Марко Хука, все прогнозировали мое поражение. Однако все вышло иначе. За плечами Александра большие достижения в любительском боксе, он — Олимпийский чемпион. И я уверен, что это будет красивый бой", — отметил Кшиштоф Гловацки.

"Что касается моей подготовки к этому поединку — мы ничего не меняли в стандартной схеме. Как и Александр, первый этап я провожу в горах, в Закопане. Далее продолжу готовиться в Варшаве", — рассказал он.

Чемпиону мира по версии WBO в первом тяжелом весе Кшиштофу Гловацкому 29 лет. Рост — 183 см, размах рук — 191 см, боевая стройка — левша. Тренирует Кшиштофа известный специалист Федор Лапин, давно обосновавшийся в Польше.

Кшиштоф дебютировал на профессиональном ринге осенью 2008 года у себя на родине и провел с тех пор 26 поединков, выиграв все, причем 16 побед одержал нокаутами. В 2012 году поляк стал обладателем титула Интерконтинентального чемпиона WBO и попал в топ-15 мирового рейтинга этой организации, нокаутировав в 6-м раунде мексиканского боксера Фелипе Ромеро.

Напомним, что впоследствии именно Ромеро стал первым соперником Александра Усика на профи-ринге. Интерконтинентальный титул WBO Кшиштоф защитил трижды. В январе 2015 года Гловацки завоевал пояс Чемпиона Европы по версии WBO, выиграв по очкам у опытного албанского агрессора Нури Сефери. Эта победа принесла поляку статус официального претендента на пояс Чемпиона мира WBO, которым уже шесть лет бессменно владел Марко Хук. Бой между Хуком и Гловацким состоялся в Нью-Арке (США, штат Нью-Джерси). В 6-м раунде поляк побывал в тяжелейшем нокдауне, но сумел "выжить", восстановился от потрясения и продолжил бой, чтобы в 11-й трехминутке послать фаворита в чистый нокаут. Сенсационная победа над Хуком принесла поляку не только чемпионский пояс, но и ввела его в обойму топовых тяжеловесов мира. В апреле 2016 Гловацки успешно отстоял свое чемпионство в бою с Стивом Каннингемом.

"Сразу же после защиты Кшиштофа Гловацки против Стива Канненгема Всемирная боксерская организация призвала стороны Усика и Гловацки провести переговоры и согласовать дату и условия обязательной защиты титула. Мы сделали финансово привлекательное предложение Кшиштофу, однако в финальном итоге поединок состоится в Польше, и наша компания выступает соорганизатором этого боя. Если говорит о цифрах - речь идет о 500 тыс. долларов", — прокомментировал промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Напомним, ранее Усик заявил, что готов лишить поляка пояса.

Фото: Вальдемар Горлушко.

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бокс Усик поединок WBO поляк Гловацки
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