Сборная Франции победила немцев и вышла в финал Евро-2016, опубликованы фото и видео

В четверг, 7 июля, на Евро-2016 был сыгран полуфинал между сборными Франции и Германии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира.

В первом тайме, на 5-й компенсированной минуте, французы открыли счет. Гризманн уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

В втором тайме счет стал 2:0. На 72-й минуте Погба обыграл соперника на левом фланге атаки, после чего исполнил подачу в центр. Мяч был вынесен прямо под удар Гризманну и тот ударом в касание отправил круглого в цель.

Германия — Франция 0:2

Голы: Гризманн, 45+2, 72

Германия: Нойер — Киммих, Боатенг (Мустафи, 61), Хеведес, Гектор — Джан (Гетце, 67), Швайнштайгер (Сане, 79) — Езил, Кроос, Дракслер — Мюллер

Франция: Льорис — Санья, Косельни, Умтити, Эвра — Погба, Матуиди — Сиссоко, Гризманн (Кабайе, 90+1), Пайе (Канте, 71) — Жиру (Жиньяк, 78)

Предупреждения: Джан, Швайнштайгер, Езил, Дракслер — Эвра

Напомним, 6 июля, на Евро-2016 был сыгран первый полуфинал между сборными Португалии и Уэльса. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Видео: GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ.