Триумф и слезы. Как сборная Португалия радовалась победе на Евро-2016, опубликованы фото

Во Франции на Евро-2016 сборная Португалии в дополнительное время минимально победила команду этой страны и получила Кубок Анри Делоне.

В Сети появились фото, сделанные после церемонии награждения чемпионов.

Французы эмоционально восприняли поражение и со слезами на глазах наблюдали за триумфом своих соперников.

Напомним, во время игры с Францией сборной Португалии удалось забить единственный в противостоянии гол на 109 минуте. Узнать больше о матче, а также посмотреть фото и видео, можно здесь.