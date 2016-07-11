В УЕФА раздали "бутсы". Стали известны имена лучших игроков Евро-2016

В УЕФА раздали индивидуальные награды на Евро-2016. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу и обладателем "Золотой бутсы" стал форвард сборной Франции Антуан Гризманн.

Футболист мадридского "Атлетико" на этом турнире сумел отличиться шестью забитыми мячами, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Может быть, позднее я буду этим гордиться, но сейчас все мысли о команде, — сказал 25-летний лауреат. — Очень жаль партнеров. Я хотел подарить им этот трофей, но не смог забить в решающий момент. Это жестоко, но в то же время все было великолепно. Мы пережили и потрясающие минуты, и печальные. Мы должны учиться. Но сегодня команда отдала борьбе все силы, и жалеть нам не о чем".

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил три мяча и сделал три голевые передачи, стал обладателем "Серебряной бутсы". А "Бронзовая бутса" досталась еще одному французу — Оливье Жиру (3 гола + 2 результативные передачи).

Награды лучшему молодому игроку Евро-2016 удостоился 18-летний хавбек сборной Португалии Ренату Санчеш. Вслед за ним — Кингсли Коман (Франция) и Рафаэл Геррейро (Португалия).

Напомним, что лучшим футболистом финального матча Евро-2016 Португалия - Франция (1:0) стал защитник пиренейцев Пепе.