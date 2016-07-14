Экс-тренер "Милана" объяснил, почему согласился стать помощником Шевченко в сборной Украины

Бывший тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Мауро Тассотти подтвердил, что Андрей Шевченко предложил ему должность помощника главного тренера в сборной Украины.

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на Goal.

"Это было не спонтанное решение. Я все взвесил и переварил. Хочу уточнить, что на данный момент единственное, что я сделал, — подписал соглашение о прекращении сотрудничества с "Миланом". Мне было приятно, когда Шевченко предложил эту возможность. Он переполнен энтузиазмом. Должен сказать, что техническая сторона интригует. Это возможность поработать в квалификации чемпионата мира, куда Украине удается попадать не каждые четыре года. Это мне интересно, ведь до сих пор я работал только на клубном уровне", — сказал Тассотти.

Кроме того, по информации "Трибуны", Шевченко рассматривает экс-тренера киевского "Динамо" Рауля Рианчо в качестве помощника.

Напомним, ранее сообщалось, что помощником Шевченко в сборной станет экс-тренер "Милана".

Фото: zn.ua.