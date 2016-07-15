"Шахтер", "Ворскла" и "Александрия" узнали соперников в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

В пятницу, 15 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В квалификации ЛЧ донецкий "Шахтер" встретится со швейцарским "Янг Бойз", сообщает football.ua.

Кроме того, по результатам жеребьевки определились следующие пары:

"Аякс" (Нидерланжы) — ПАОК (Греция)

"Спарта" (Чехия) — "Стяуа" (Румыния)

"Ростов" (Россия) — "Андерлехт" (Бельгия)

"Фенербахче" (Турция) — "Монако" (Франция)

"Русенборг" (Норвегия) / "Норчепинг" (Швеция) – АПОЕЛ (Кипр) / "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Вардар" (Македония) — "Динамо" Тбилиси (Грузия) / "Алашкерт" (Армения)

"Олимпиакос" (Греция) — "Шериф" (Молдова) / "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)

"Астана" (Казахстан) / "Жальгирис" (Литва) — "Селтик" (Шотландия) / "Линкольн" (Гибралтар)

"Тренчин" (Словакия) / "Олимпия" (Словения) — "Легия" (Польша) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Виктория" Пльзень (Чехия) — "Карабах" (Азербайджан) / "Дюделанж" (Люксембург)

"Астра" (Румыния) — "Копенгаген" (Дания) / "Крузейдерс" (Северная Ирландия)

БАТЭ (Белоруссия) / "Сейняйоки" (Финляндия) — "Хабнарфьордюр" (Исландия) / "Дандолк" (Ирландия)

"Лудогорец" (Болгария) / "Младость" (Черногория) — "Црвена Звезда" (Сербия) / "Валлетта" (Мальта)

"Партизани" (Албания) / "Ференцварош" (Венгрия) — "Зальцбург" (Австрия) / "Лиепая" (Латвия)

Первые матчи состоятся 26-27 июля, ответные — 2-3 августа.

Вместе с тем стали известны соперники полтавской "Ворсклы" и "Александрии" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Полтавчане сыграют с победителем пары "Локомотива" Загреб (Хорватия) / РоПС Рованиеми (Финляндия), а "Александрия" встретится с победителем пары — "Хайдук" (Хорватия) / "Яссы" (Румыния).

Первые матчи состоятся 28 июля, ответные — 4 августа.

Фото: football.ua.