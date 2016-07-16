Битва за Суперкубок Украины. Анонс матча "Шахтер" — "Динамо"

В субботу, 16 июля, в Украине стартует новый футбольный сезон. Хотя, если формально, то матч за Суперкубок — это завершение предыдущего сезона битвой между обладателем кубка и чемпионом Украины.

Тем не менее, как-то привычнее воспринимать это как старт сезона нового, пишет football.ua.

Впрочем, составы команд практически не изменились с прошлого сезона. Ни одного серьезного трансфера игроков ни на экспорт ни на импорт ни одна команда не осуществила. По крайней мере такого, который бы существенно повлиял бы на игру.

"Динамо" подхватило оказавшегося ненужным "Шахтер"у Гладкого, но Александр это не тот футболист, который способен внести серьезные коррективы в тактику, манеру игры команды. В "Динамо" форвард схоже типажа уже есть — Теодорчик — и в команде он пока не прижился. Пускай, частично и из-за травм. Также пришел Громов, но это, скорее, на перспективу — попытка подстраховаться в случае возможного ухода Ярмоленко, который что-то не особо спешит. Как не спешит с новым контрактом и Олег Гусев для которого это лето получилось слишком сложным — в сборную не попал, теперь с "Динамо" переподписать не может.

Из относительно серьезных потерь можно говорить лишь о Велозу, хотя трио в центре: Рыбалка, Гармаш, Сидорчук не выглядит слабее, чем если бы там был Велозу.

Вряд ли сыграет в матче Драгович у которого сейчас есть возможность перейти в "Байер" и он, судя по его высказываниям, очень этого хочет. Поэтому с Хачериди в паре сыграет, скорее всего, Вида.

Из-за травмы не сыграет Данило Силва и на правом фланге защиты может появиться нечастый гость основы — Морозюк.

Говоря о том, что у команд мало изменились составы, не будем забывать, что "Шахтер" остался без тренера, который больше десяти лет работал с командой и идеально отточил игру команды. Теперь у "Шахтера" новый тренер, который затеял кардинальную смену тактической схемы. Теперь "Шахтер" играет с двумя нападающими. Очевидно, этот факт и станет основополагающим — вряд ли "Шахтеру" эта процедура далась безболезненно, хотя сами игроки говорят, что уже все понимают и освоили.

Кадрово же "Шахтер" стал сильнее. Справа в защите у Срны наконец-то появился настоящий сменщик, а вместо Гладкого в нападение пришел куда более результативный Селезнев. Теперь вопрос в том насколько быстро новая тактическая схема приживется в Шахтере.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Фред — Бернард, Марлос — Эдуардо, Селезнев

"Динамо": Шовковский — Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш — Корзун, Рыбалка, Буяльский — Гонсалес, Громов — Гладкий

Дисквалифицированные: Ярмоленко

Травмированные: Шевчук, Азеведо — Данило Силва

Под вопросом: Феррейра, Исмаили, Малышев.