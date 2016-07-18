Семнадцать капель мочи. Журналист троллит подмену властями РФ анализов олимпийцев

Известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко прокомментировал обвинения Всемирного антидопингового агентства в том, что российских спортсменов, принимавших допинг во время Олимпиады в Сочи, покрывали лаборатории в Москве и Сочи.

Об этом Бабченко написал на своей странице в Facebook.

"Вы как хотите, но комментировать отстранение от Олимпиады я не буду. Я просто не знаю тех слов, которыми можно прокомментировать ситуацию, когда офицер ФСБ под видом сантехника пробирается в хранилище мочи, кто-то там за стеночкой в этот момент с выражением "не время улыбаться!" ссыт в пробирки, передает ему через дырочку в стене, он меняет это ссанье на спротсменское, а потом с лицом "долг перед Родиной выполнен" тайно покидает вражескую территорию. А потом президент, умиляясь слезами, вешает ему на грудь тайный орден. Ну, наверное. И вручает секретное звание генерала. И они поют песню "с чего начинается Родина". И все это — государственное задание. На налоги общества. Семнадцать капель мочи, б**ть. В общем, тут даже эпитет "е**нутые" не способен передать ту гамму мыслей и эмоций, которые это знание вызывает в мозгу здорового человека. Мой слабый разум не в состоянии это охватить", — пишет блогер.

"Б**дь, даже ссанье с**здить как следует не могут, чтобы не спалиться, да что ты будешь делать... (Тут известное выражение Лаврова)

— Дедушка, дедушка, а что ты делал, когда служил в ФСБ? Ловил шпионов и ходил в разведку в тыл врага?

— Нет, внучек. Я служил в самом главном, самом секретном подразделении. Я, внучёк, спортсменам в пробирки ссал!", — иронизирует Бабченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в WADA призвали выгнать спортсменов России с Олимпиады в Рио.