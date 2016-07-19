Полузащитник киевского "Динамо" может стать игроком римского "Лацио"

Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда в скором времени может стать игроком римского "Лацио".

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкий портал fotospor.com.

По информации источника, ради перехода в "Лацио" марокканский футболист отклонил предложения двух турецких грандов — "Фенербахче" и "Бешекташа", которые проявляли серьезный интерес к игроку.

Отметим, что вторую часть минувшего сезона Беланда провел в гельзенкирхенском "Шальке" на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что Суркис грозит немецкому "Байеру" разбирательством в ФИФА из-за тайных переговоров с Драговичем.