Полузащитник киевского "Динамо" может стать игроком римского "Лацио"

Ради перехода в "Лацио" марокканский футболист отклонил предложения двух турецких грандов.
Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда в скором времени может стать игроком римского "Лацио".
Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкий портал fotospor.com.
По информации источника, ради перехода в "Лацио" марокканский футболист отклонил предложения двух турецких грандов — "Фенербахче" и "Бешекташа", которые проявляли серьезный интерес к игроку.
Отметим, что вторую часть минувшего сезона Беланда провел в гельзенкирхенском "Шальке" на правах аренды.
Напомним, ранее сообщалось, что Суркис грозит немецкому "Байеру" разбирательством в ФИФА из-за тайных переговоров с Драговичем.