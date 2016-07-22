Стало известно, где могут провести матч-реванш Кличко и Фьюри

Команды украинца Владимира Кличко и британца Тайсона Фьюри обсуждают разные варианты места проведения перенесенного бой-реванша между боксерами.

В переговорах с менеджментом Тайсона Фьюри команда Владимира Кличко предложила два варианта переноса боя, сообщает sport.ua.

В первом варианте рассматривалась Германия, где местом проведения должны были стать футбольные арены в Дюссельдорфе (где прошел первый бой) или Гельзенкирхене.

Второй вариант удивил даже британцев: было предложено перенести матч-реванш в Киев и провести его на НСК "Олимпийский". В этом случае дата боя из-за погодных условий сдвигалась на сентябрь, обсуждалась дата 10 сентября. В этом случае команда Владимира была готова компенсировать британцам возможные финансовые потери, которые были бы связаны с переносом боя.

По информации издания, речь шла о 2 миллионах фунтов стерлингов — настолько была бы ниже касса сборов продажи билетов при проведении матча-реванша в Киеве (напомним, в контракте на бой был пункт о том, что поединок состоится там, где он сможет сгенерировать наибольшие сборы).

В качестве аргументов со стороны менеджмента украинца приводилась уверенность, что на НСК "Олимпийском" будет аншлаг — этот исторический для Украины бой соберет 60 тысяч зрителей, что было бы хорошо для телекартинки, ведь предстоящий поединок будет транслироваться в 150 странах мира.

Напомним, в конце ноября 2015 года в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.