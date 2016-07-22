Премьер-лига. "Шахтер" в стартовом туре разгромил "Зірку", видео голов

В пятницу, 22 июля, во Львове завершился стартовый матч чемпионата Украины по футболу сезона 2016/17, в котором "Шахтер" принимал "Зірку".

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Шахтера", сообщает УНИАН.

Футболисты "Шахтера" с самого начала игры обозначили свое преимущество, открыв счет на 3-й минуте матча. Точный удар удался бразильскому легионеру Бернарду. А спустя полчаса, на 32-й минуте, Тайсон удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте Ситало сократил преимущество номинальных хозяев поля в счете, но на 45-й минуте Эдуардо точным ударом восстановил разницу в два гола.

Во втором тайме единственный голевой момент произошел на 71-й минуте, когда игрок "Зірки" Ковалев поразил собственные ворота.

Таким образом, "Шахтер" одржал первую победу в новом сезоне. Остальные матчи 1-го тура УПЛ состоятся в субботу-воскресенье.

"Шахтер" — "Зірка" К 4:1

Голы: Бернард, 3, Тайсон, 32, Эдуардо, 45, Ковалев (аг), 71 – Ситало, 38

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили – Марлос (Нем, 75), Фред (Коваленко, 63), Степаненко, Бернард — Тайсон, Эдуардо (Дентиньо, 72)

"Зірка" К: Паст — Ковалев, Допилка, Лупашко, Кучеренко — Бацула, Щедрый – Чумак (Загальский, 74), Гавриш (Зубков, 90+1), Ситало (Локтионов, 79) — Чичиков

Предупреждения: Фред, Срна, Степаненко – Кучеренко, Допилка, Бацула, Загальский

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