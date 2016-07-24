Премьер-лига: победы "Динамо", "Ворсклы" и "Карпат", опубликовано видео голов

24 июля 2016, 10:33

Киевское "Динамо" на своем поле разгромило "Александрию" со счетом 5:1.

Эпизод матча "Динамо" — "Александрия"

В субботу, 23 июля, в рамках первого тура украинской Премьер-лиги состоялись три матча.

Киевское "Динамо" на своем поле разгромило "Александрию" со счетом 5:1, полтавская "Ворскла" дома победила "Черноморец" со счетом 1:0, а львовские "Карпаты" одержали гостевую победа над "Сталью" со счетом 3:0.

"Динамо" — "Александрия" 5:1

Голы: Мораес, 29, 56 (с пенальти), 62, Буяльский, 71, Вида, 79 – Банада, 86

"Динамо": Шовковский — Антунеш, Вида, Хачериди, Морозюк – Буяльский (Гармаш, 74), Рыбалка, Сидорчук (Федорчук, 61) — Гонсалес, Громов — Мораес (Гладкий, 67)

"Александрия": Новак — Чеботаев, Гитченко, Басов, Микицей — Банада, Запорожан — Чорний (Пономарь, 41), Леонов (Мягков, 65), Старенький (Жичиков, 58) — Кулиш

Предупреждения: Сидорчук, Хачериди – Леонов, Микицей, Старенький, Мягков

"Ворскла" — Черноморец 1:0

Гол: Хлебас, 18

"Ворскла": Шуст — Симинин, Чеснаков, Дитятьев, Пердута — Ткачук, Скляр (Заричнюк, 63) — Ребенок, Голодюк (Бартулович, 83), Кобахидзе — Хлебас (Коломоец, 85)

"Черноморец": Боровик — Люлька, Мартыненко, Хочолава, Азацкий — Филимонов (Куценко, 61), Смирнов — Калитвинцев (Коркишко, 74), Ковалец, Татарков (Кабаев, 46) — Хобленко

Предупреждения: Скляр — Куценко

"Сталь" — "Карпаты" 0:3

Голы: Чачуа, 41, Бланко-Лещук, 44, 61

"Сталь": Панькив — Пашаев, Ищенко, Кравченко (Стаменкович, 83), Воронин — Карасюк, Каленчук — Г.Малакян (Деул, 50), Э.Малакян (Мысык, 56), Васин — Комвалиус

"Карпаты": Пидкивка — Ксенз, Нестеров, Лобай, Кравец — Новотрясов, Чачуа – Худобяк (Маркович, 79), Костевич, Грисьо (Мирошниченко, 57) — Бланко-Лещук (Саламаха, 85)

Предупреждения: Карасюк, Пашаев, Воронин, Васин – Новотрясов, Кравец, Чачуа

Напомним, в первом матче стартового тура "Шахтер" разгромил "Звезду".

Видео: ТСНКаналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

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