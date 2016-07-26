Квалификация Лиги чемпионов: "Шахтер" уверенно победил швейцарцев, видео голов

Во вторник, 26 июля, во Львове был сыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и швейцарским "Янг Бойз". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

Первый тайм можно разделить на три части, пишет football.ua. Первая оказалась ужасной для "горняков". Гости прижали украинцев к их воротам, и создавали напряжение у владений Пятова. К счастью, все обошлось, и игра плавно выровнялась. Впрочем, в эти минуты было совершенно непонятно, за счет чего "Шахтер" собирается изменить ход матча и, по крайней мере, наладить контроль над мячом. Выходы из защиты в исполнении "Шахтера" выглядели так убого, что казалось ничего хорошего в этот вечер вообще ждать не стоит.

Впрочем, вторая часть тайма в корне отличалась от первой. Сначала игра выровнялась, на 18 минуте лайнсмен, похоже, ошибочно зафиксировал офсайд у Тайсона, когда забивал Эдуардо, а на 27 минуте хозяева открыли счет: феноменальная разрезная передача Фреда закончилась выходом один на один от Бернарда, который обыграл вратаря и забивал уже в пустые ворота.

В третьей же части первой половины матча было полное затишье: "Шахтер" сбавил обороты и играл осторожно, у "Янг Бойз" ничего уже не получалось впереди. А потому первый тайм закончился со счетом 1:0.

Второй тайм начался так же спокойно. "Шахтер" отодвинул игру от своих ворот, но вперед особо не бежал. Команда Фонсеки откровенно выжидала. И дождалась, возможно, ключевого момента всего противостояния: Вилотич пресек спокойствие на поле фолом на ровном месте на Бернарде, за что получил вторую желтую. С этого момента и до финального свистка "Янг Бойз" считанные разы переходил центр поля. А когда все же перешел – получил второй гол на контратаке: Бернард отобрал мяч у своих ворот, качнул соперника, и здорово отдал вперед. Дальше все закончилось феноменальной комбинацией, которую Селезнев закончил ударом в пустые ворота — 2:0.

"Шахтер" — "Янг Бойз" 2:0

Голы: Бернард, 27, Селезнев, 75

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Ордец, Кривцов, Срна – Бернард, Степаненко, Фред, Марлос – Тайсон (Дентиньо, 77), Эдуардо (Селезнев, 71)

"Янг Бойз": Мвого – Суттер (Хадергьонай, 81), Роча, Вилотич, Лецякс — Раве, Саного, Бертоне, Сулеймани (Вютрих, 58) — Оаро, Герндт (Кубо, 49)

Предупреждения: Вилотич, Оаро, Бертоне

Удаление: Вилотич, 55.

Видео: Free Kick.