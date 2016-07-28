Пройти хорватские клубы. Анонс матчей "Ворсклы" и "Александрии" в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 28 июля, будут сыграны матчи 3-го тура квалификационного раунда Лиги Европы, в которых две украинские команды встретятся с хорватскими клубами. Полтавская "Ворскла" отправилась к "Локомотиве" в Загреб, а "Александрия" примет "Хайдук" из Сплита.

Старт "Ворсклы" в чемпионате Украины показал, что команда готова двигаться вперед, пишет интернет-издание Sport.ua. Рисунок игры полтавчан остался прежним, и его сложно спутать с какой-то другой командой. Нет сомнений, что все лучшие свои качества — боевитость, желание биться на поле от стартового до финального свистка арбитра, "ворскляне" продемонстрируют и сегодня вечером на поле загребского стадиона "Максимир".

Более ста лет уже насчитывает история "Локомотивы", но только ярые поклонники хорватского чемпионата имели понятие о существовании такой команды, известность которой несопоставима с другими клубами из Хорватии — "Динамо", "Хайдуком", "Риекой" или "Осиеком". Как раз три первые команды и опередили "Локомотиву" в предыдущем сезоне в чемпионате Хорватии. Но при этом, "Динамо" выиграло и кубок страны — именно этот момент и позволил "Локомотиве", финишировавшей в чемпионате четвертой, в третий раз в своей истории стартовать в квалификации Лиги Европы.

Выход в 3-й квалификационный раунд на данный момент и является наивысшим достижением команды. В год своего дебюта в Лиге Европы, в 2013 году, "Локомотива" во 2-м квалификационном раунде ограничилась двумя матчами с минским "Динамо", которому уступила лишь за счет учета мячей, забитых на выезде. В прошлом же сезоне в первой квалификации "Локомотива" прошла валлийский "Эйрбас", но во второй — после домашней победы над ПАОКом 2:1 была нещадно бита в гостях 0:6.

Благодаря Лиге Европы, нынешний сезон для "Локомотивы" начался очень рано — 30 июня в Андорре, где была повержена местная "Санта-Колома". Андоррцы были обыграны дважды, да и своего следующего соперника, финский "РоПС", "Локомотива" прошла достаточно уверенно — ничья в гостях — 1:1 и победа дома — 3:0.

Не исключено, что такой напряженный график игр и концентрация команды на Лиге Европы не позволили "Локомотиве" отыграть удачно в первых двух турах стартовавшего 17 июля нового чемпионата Хорватии. И если поражение 1:3 в дерби от чемпиона страны "Динамо" еще можно объяснить, то спустя неделю "Локомотива" ничего не смогла поделать на своем поле со "Сплитом", шестой командой по итогу прошлого сезона — 0:0. Не прошли и сутки с момента завершения этого матча, как руководством клуба было принято решение о смене главного тренера, и на матчи с "Ворсклой" хорватский клуб выведет Томислав Ивкович. Его приход — это возвращение в команду, в которой он работал в 2011-2015 годах. В этот период "Локомотива" и добилась своего наивысшего достижения, став в сезоне 12/13 серебряным призером чемпионата Хорватии и финалистом кубка страны.

Что касается второй нашей команды, то еще до старта первого матча противостояния "Александрии" и "Хайдука" многие уважаемые футбольные эксперты поспешили записать украинский клуб в тотальные аутсайдеры. Мол, и хорваты сильны, и команда Владимира Шарана начала сезон неудачно… В общем, подавляющее большинство специалистов прогнозирует вылет александрийцев уже на этом этапе квалификации Лиги Европы. Но так ли беспомощна "Александрия", как ее малюют?

Да, в первом же матче нового чемпионата "Динамо" разгромило "Александрию" с нескромным счетом — 5:1. Но, во-первых, чемпионы есть чемпионы, во-вторых, голевое озарение снизошло на Мораеса (а озарение "ассистское" — на Морозюка), в-третьих, неудачные матчи случаются и у "Барселоны" с "Реалом". Мораеса и Морозюка в составе "Хайдука" точно не будет, так что оборона александрийцев может слегка расслабиться.

Поражение от "Динамо" — не показатель, пишет Sport.ua. Конечно, неприятно начинать сезон именно так, но на ошибках учатся. И хорошо, что первым соперником для подопечных Шарана стали именно киевляне, которым скоро предстоит старт в групповом этапе Лиге чемпионов. Александрийцы и с мощным соперником сыграли, и злее будут после разгромного поражения. Тем более, что первый выход в Лигу Европы — историческое событие для "Александрии", и команда уж точно не захочет ударить в грязь лицом перед своими болельщиками.

"Александрия" сильна своим характером. Вспомните, как она билась в прошлом сезоне в 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо"? Как выгрызала команда в желтых футболках все мячи подчистую, обескуражив именитого соперника? Примерно такой же игры следует ждать и в поединке против "Хайдука". С мотивацией у александрийцев проблем не будет.

"Мы готовы играть с хорошим настроением, ведь вся страна будет болеть за нас. Все футболисты готовы, но не все смогут завтра сыграть… По сравнению с матчем против "Динамо" мы поменяем 50% состава", — заявил перед поединком главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

В то же время "Хайдук" — бронзовый призер чемпионата Хорватии сильно отстал от "серебряной" "Риеки" и, тем более, от "золотого" загребского "Динамо". Стоит хорватская команда 24 млн евро против 9,5 млн "Александрии" —разница не настолько существенная, да и не толщиной кошельков будут на поле меряться.

"Хайдук" и "Александрия", на мой взгляд, равные команды, но фаворитами все-таки являются хорваты. Но я считаю, что шансы равны", — отметил Шаран на предматчевой пресс-конференции.

В четверг на стадион "Ника" в Александрии выйдет не европейский топ-клуб, а "Хайдук" из Сплита. Команда крепкая, но небезупречная, играть с ней можно и нужно. Нелегко спрогнозировать, как именно закончится матч, но с уверенностью можно утверждать одно — стыдно за "Александрию" не будет вне зависимости от исхода встречи. Украинская команда сделает все, чтобы ее дебют в Лиге Европы получился успешным, резюмирует издание.

Напомним, 26 июля в квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Янг Бойз" — 2:0.