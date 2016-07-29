Главный тренер рассказал о грубых ошибках "Александрии" в игре с "Хайдуком"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран заявил, что в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против хорватского "Хайдука" его подопечные допускали очень грубые ошибки.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Футбол 1", пишет football.ua.

В то же время специалист уточнил, что у игроков было много брака в передачах, особенно фланговых.

"Ну и пропускать снова два мяча со стандарта и третий гол... Это действительно очень грубые ошибки", — отметил наставник.

По его словам, команда заслуживала на то, чтобы забить, были моменты. "Несмотря на то, что большинству игрокам команды 30 лет или около того, первая игра в еврокубках дала о себе знать — было видно, что им не хватает опыта выступлений на таком уровне", — добавил Шаран.

Напомним, матч между хорватским "Хайдуком" и "Александрией" состоялся в Украине 28 июля и завершился со счетом 3:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть видео голов, можно здесь.