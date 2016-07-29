Главный тренер "Хайдука" о победе над "Александрией": важная и уверенная

Главный тренер хорватского "Хайдука" Марьян Пушник заявил, что в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против украинской "Александрии" команда одержала важную и уверенную победу.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет football.ua.

В то же время специалист поздравил с ней своих подопечных.

"Это была отличная первая половина 180-минутного противостояния с "Александрией" (ответный поединок команды сыграют 4 августа — ред.)", — отметил Пушник.

Напомним, матч между хорватским "Хайдуком" и "Александрией" состоялся в Украине 28 июля и завершился со счетом 3:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Фото: hajduk.hr