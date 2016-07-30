Премьер-лига: "Олимпик" вырвал ничью у "Волыни", видео голов

В субботу, 30 июля, в Луцке состоялся матч второго тура украинской Премьер-лиги между местной "Волынью" и донецким "Олимпиком", который завершился со счетом 2:2.

Игра проходила на стадионе "Авангард".

Первый тайм "Волынь" начала активно и уже на 18 минуте смогла открыть счет: Хомченко получил пас от голкипера, вышел на вратаря противника с защитником, но сразу не пробил, а "уложил" их на газон, после чего закатил мяч в ворота.

После этого соперник пытался исправить ситуацию, однако до конца первой половины игры не забил. Между тем местная команда уже во втором тайме удвоила преимущество: Мемешев отдал передачу в центр на Герасимюка, который и отправил мяч в сетку ворот.

При этом "Олимпик" не потерял надежду и его старания увенчались успехом. После того, как Немчанинов пробил в штангу, мяч отскочил к Поступаленко, который сократить отставание от "Волыни".

В основное время команде не удалось снова поразить ворота соперника, но в добавленное — на 97-й — она сумела вырвать ничью, счет сравнял Петров.

"Волынь" — "Олимпик" 2:2

Голы: Хомченко, 18, Герасимюк, 58 – Поступаленко, 72, К. Петров, 90+7

"Волынь": Кичак — Шаповал, Шабанов, Горопевшек, Никитюк — Козьбан, Герасимюк — Задерецкий (Чепелюк, 46), Хомченко (Романюк, 71), Мемешев — Диденко (С. Петров, 51);

"Олимпик": Махарадзе — Барановский, Иллой-Айет, К. Петров, Парцвания — Гошкодеря (Немчанинов, 68), Шестаков — Федорив (Корнев, 74), Поступаленко, Драченко (Доронин, 46) — Матяж;

Предупреждения: Горопевшек, Шаповал, Чепелюк — Парцвания, Поступаленко, К. Петров.

Видео гола Хомченко

Видео гола Герасимюка

Видео гола Поступаленко

Видео гола Петрова

Напомним, 24 июля клуб "Днепр" из одноименного города в первом туре Премьер-лиги обыграл "Волынь" со счетом 5:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: ТСН ПРОСПОРТ, Footbol4ik97