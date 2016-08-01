Зозуля рассказал, как Коноплянка помогал ему подписывать контракт с "Бетисом"

1 августа 2016, 16:07

Переговоры велись на протяжении недели, рассказал нападающий.

Роман Зозуля

Нападающий сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля рассказал о своем переходе в новый клуб и раскрыл подробности своей зарплаты.

Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"В "Днепре" сложилась такая ситуация, что все ведущие игроки ушли, и мы с Русланом Ротанем тоже собирались. От решения апелляционного комитета ФФУ напрямую зависело то, как и где я буду продолжать свою карьеру. Поэтому очень сильно переживал, чтобы нам сократили наказание. Рад, что к нашему раскаянию прислушались, поверили, что мы осознали свои ошибки, мы поклялись, что больше подобного не повторится. Не просили полностью отменить дисквалификацию, поскольку понимали, что должны быть наказаны за то, что сделали", — сказал Зозуля.

"Мне всегда нравился чемпионат Испании, а "Бетис" — хорошая команда, с историей. Переговоры велись на протяжении недели. Во время вынесения решения по поводу апелляции мне многие писали из "Бетиса", спрашивали, какие новости. Билеты в Испанию были заказаны, но, если бы срок наказания оставили до ноября, поездку пришлось бы отменить и мой переход в "Бетис" не состоялся бы. С генеральным директором "Бетиса" встретились в Мадриде, поговорили, на следующий день я прошел медосмотр, а затем около четырех часов обсуждали все нюансы контракта, все-таки для меня это новая страна, многое впервые. В итоге договорились, и я подписал соглашение на три года. Что касается зарплаты, то я не скрываю, что она будет в три раза меньше, чем в "Днепре". После того как уладил все официальные моменты, вернулся домой, чтобы собрать вещи, а в понедельник уже улетаю в Севилью", — продолжил форвард.

"Как только появились слухи о моем переходе, Женя позвонил мне и спросил, правда ли это. Я честно ответил, что ведутся переговоры. Потом, когда уже подписывали контракт, Коноплянка слал эсэмэски, чтобы я не забыл что-то спросить или уточнить какие-то детали. Я рад, что в Севилье есть Женя, мы давно дружим, думаю, с ним мне будет легче адаптироваться. Если понадобится какая-то помощь — обращусь к Коноплянке, но в основном буду справляться сам — я же не маленький ребенок. Понятно, во время матчей мы будем врагами. Но на повседневное общение это не повлияет — все-таки мы играем в одной сборной", — добавил Роман.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок "Днепра" достался "Бетису" бесплатно, так как являлся свободным агентом.

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