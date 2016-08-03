Квалификация Лиги чемпионов: "Шахтер" в серии пенальти проиграл "Янг Бойз", видео голов

В среду, 3 августа, в рамках квалификации Лиги чемпионов был сыгран ответный матч между швейцарским "Янг Бойз" и донецким "Шахтером". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу "Янг Бойз".

На 54-й минуте Оаро отпасовал низом на левый край штрафной "Шахтера", откуда прострелил низом во вратарскую Сулеймани, а тот затолкал мяч в сетку ворот Юя Кубо, пишет football.ua.

На 60-й минуте Оаро выиграл борьбу в центре штрафной "Шахтера", умело сбросив мяч назад на Кубо. Юя ударом с выгодной позиции записал на свой счет дубль.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Янг Бойз". Швейцарцы забили 4 мяча, а футболисты "Шахтера" только 2.

"Янг Бойз" — "Шахтер Д" — 2:0 (по пенальти 4:2)

Голы: Юя Кубо, 54, 60

"Янг Бойз": Ивон Мвого, Ален Роша, Скотт Саттер (Линус Обексер, '116), Стив фон Берген, Йорик Раве (Флоран Хадергьонай, '88), Ян Лецякс, Леонардо Бертоне (Милан Гайич, '111), Секу Саного-Жуниор, Гийом Оаро, Миралем Сулеймани, Юя Кубо

"Шахтер Д": Андрей Пятов, Иван Ордец, Исмаили, Сергей Кривцов (Ярослав Ракицкий, '120), Дарио Срна, Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Фред, Дентиньо (Веллингтон Нем, '75), Эдуардо Да Силва (Евгений Селезнев, '62), Тайсон

Предупреждения: Юя Кубо, 11. Ален Роша, 15. Гийом Оаро, 52. Секу Саного-Жуниор, 93. Скотт Саттер, 96. - Тарас Степаненко, 66. Фред, 71. Тайсон, 80.

Напомним, во Львове голы забивали Бернард (27) и Селезнев (75).

Видео: Football Score.

Фото: ФК "Шахтер".