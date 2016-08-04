Польский нападающий "Динамо" перешел в королевский клуб из Брюсселя

25-летний нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик перебрался в бельгийский "Андерлехт" на правах аренды.

Стороны договорились об аренде поляка сроком на один сезон, сообщает Football.ua.

Отмечается, что на данный момент Теодорчик находится в Бельгии, где после прохождения медицинского обследования будет официально представлен игроком "Андерлехта".

В то же время контракт поляка с Динамо рассчитан до лета 2019 года.

За полтора сезона в составе киевской команды Теодорчик провел 42 матча во всех турнирах и забил 16 голов.

Также на его счету 8 поединков в составе сборной Польши и один забитый мяч.

Напомним, ранее Суркис назвал, кто из ключевых футболистов "Динамо" может покинуть клуб.