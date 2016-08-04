Именем украинца назван опорный прыжок в спортивной гимнастике

На Олимпиаде-2016 в мужские соревнования по спортивной гимнастике добавили пять новых элементов, один из которых получил название в честь украинского гимнаста Игоря Радивилова.

Опорный прыжок был назван именем гимнаста Игоря Радивилова. Он именуется как The Radivilov, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики FIG.

Отмечается, что прием исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе, перед тем, как приземлиться. Оценивается элемент в 7,0 балла.

Напомним, летние Олимпийские игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа. Украина будет представлена 206 спортсменами.

Фото: fig-gymnastics.com, "Сегодня".