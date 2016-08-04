Квалификация Лиги Европы: "Ворскла" проиграла хорватам и вылетела из ЛЕ, видео голов

4 августа 2016, 22:16

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

«Ворскла» проиграла хорватам

В четверг, 4 августа, в квалификационном раунде Лиги Европы полтавская "Ворскла" принимала хорватскую "Локомотиву". Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Хорваты открыли счет очень быстро — уже на 32-й секунде. Хлебас потерял мяч вблизи чужой штрафной, что позволило Чоричу разогнать "оборотку", протащить мяч метров 30, после чего сбросить кожаный снаряд влево на ход Бочкаи. Тот стремительно пробежал мимо Сапая, а далее был точный удар в дальний угол, пишет Sport.ua.

"Ворскляне" сразу же взяли на вооружение широкую фланговую игру, и Бартулович слева, а Кобахидзе справа должны были обострять ситуацию у штрафной хорватов. Получалось, мягко говоря, не очень, зато соперник при первой же возможности выбивал мяч подальше. Но не на авось, а с расчетом на то, что Марич сможет использовать свои скоростные качества, убежав от опекунов.

Ближе к концу тайма "Ворскла", казалось, упростила игру, но именно это и оказалось верным решением. Мяч стал доставляться в штрафную "Локомотивы" верхом, и там навязывалась борьба.

Массированные атаки, как только игра возобновилась после перерыва, принесла результат "Ворскле" очень быстро, хотя не обошлось и без удачи. Кобахидзе, пожалуй, самый активный у хозяев и до этого, на своем фланге разобрался с защитником, прострелил вдоль ворот, и несогласованные действия Перича и Загораца привели к тому, что защитник "Локомотивы" срезал мяч в собственные ворота. Вот здесь уже можно было говорить, о том, что начало тайма было, лучше не придумаешь.

Но радостная музыка недолго играла — еще один обрез на 53-й минуте привел к тому, что счет вновь изменился, и не в нашу пользу. Бочкай, который на левом фланге делал все, что хотел, добежал с мячом до штрафной, после чего выкатил его на удар Фиоличу. Траектория удара получилась идеальной для того, чтобы мяч во второй раз оказался в сетке ворот Шуста.

"Минус 1" на табло — ситуация не выглядела еще безнадежной, ведь времени до конца матча было еще более получаса. Но как только стало менее получаса, хорваты нанесли еще один удар, от которого оправиться было крайне сложно. После навеса Чорича со штрафного Перич сполна реабилитировался за свой автогол, головой подрезав мяч в ворота. Несложно было подсчитать, что "Ворскле" нужно было забивать три, а это уже сродни подвигу.

Аналогично с концовкой первого тайма, и в конце тайма второго "Ворскла" упростила игру — навес в штрафную, а там поборемся. Но для того, чтобы хотя бы спасти игру, этого оказалось недостаточно — и гости отбивались очень дружно, да и Загорац больше ошибок не допускал.

2:3 – недолгой была в этом сезоне еврокубковая кампания "Ворсклы", и полтавская команда стала первой среди украинских клубов, кто выбыл из Лиги Европы.

"Ворскла" — "Локомотива" 2:3

Голы: Перич (аг), 49, Чеснаков, 74 – Бочкай, 1, Фиолич, 53, Перич, 65

"Ворскла": Шуст – Сапай (Ребенок, 60), Дитятьев, Чеснаков, Пердута — Ткачук, Скляр (Голодюк, 70) — Кобахидзе, Хлебас (Заричнюк, 74), Бартулович — Коломоец

"Локомотива": Загорац — Бартолец, Майсторович, Перич, Рожман — Цапан, Чорич — Грезда, Фиолич (Шунич, 81), Бочкай (Чекичи, 68) – Марич (Радонич, 65)

Предупреждения: Пердута, Скляр – Цапан

На 45-й минуте Хлебас не реализовал пенальти (вратарь)

Напомним, первый матч соперников в Загребе закончился со счетом 0:0.

Фото: Sport.ua.

Видео: Футбольные обзоры.

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Лига Европы Хорватия Ворскла Локомотива
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