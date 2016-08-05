Дневник Олимпиады: торжественное открытие и первые соревнования лучников

В ночь на 6 августа в 02:00 по киевскому времени в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" торжественно откроются Игры ХХХІ Олимпиады.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК), олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-й из 207 стран-участниц.

"Парад стран-участниц будет проходить за португальским алфавитом, Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-ю из 207 стран-участниц. По традиции, откроет парад Греция, где были основаны Олимпийские игры, а закроют хозяева Игр бразильцы", — говорится в сообщении.

Праздничная церемония продлится более 3 часов и, кроме театрального действа, будет включать традиционные элементы: парад стран-участниц, зажжение Олимпийского огня, поднятие Олимпийского флага, клятвы спортсмена, тренера, судьи, исполнение Олимпийского гимна.

Также в НОК сообщили, что сегодня, 5 августа, в нулевой день Олимпиады состоится квалификация в турнире по стрельбе из лука.

В программе дня квалификация в турнире по стрельбе из лука. Соревнования среди мужчин начнутся в 15:00 по киевскому времени. Украину на них представляет 35-летний харьковчанин Виктор Рубан, который становился бронзовым призером Олимпиады-2004 и Олимпийским чемпионом Олимпиады-2008. Рубан также участвовал в Играх-2012, но в индивидуальных соревнованиях.

После мужских соревнований пройдет аналогичная квалификация среди женщин. Здесь Украину представляют сразу три спортсменки — 23-летняя Вероника Марченко, 21-летняя Анастасия Павлова и 23-летняя Лидия Сиченикова.

Кроме того, в 19:00 по киевскому времени Марченко, Павлова и Сиченикова начнут выступление в квалификации в командном разряде среди женщин.

Стоит отметить, что данная квалификация определяет места лучников в сетке основного турнира, который будет проходить по системе на выбывание.

По итогам сегодняшних соревнований ни один из спортсменов не потеряет шансы на медали.

Напомним, 31 июляв Олимпийской деревне Рио-де-Жанейро торжественно подняли государственный флаг Украины.

Как известно, летние Олимпийские игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа. Украина будет представлена 206 спортсменами.