Обидчик донецкого "Шахтера" узнал соперника по Лиге чемпионов

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2016/17.

По итогам жеребьевки команде "Манчестер Сити", за которую выступает украинец Александр Зинченко, в соперники досталась румынская "Стяуа".

Швейцарскому "Янг Бойз", выбивший донецкий "Шахтер" в 3-м квалификационном раунде турнира, сыграет с германской "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Путь чемпионов:

"Лудогорец" (Болгария) — "Виктория Плзень" (Чехия)

"Селтик" (Шотландия) — "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)

ФК "Копенгаген" (Дания) — "Апоэль" (Кипр)

"Дандолк" (Ирландия) — "Легия" (Польша)

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Ред Булл" Зальцбург (Австрия)

Путь не чемпионов:

"Стяуа" (Румыния) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Порту" (Португалия) — "Рома" (Италия)

"Аякс" (Амстердам) — "Ростов" (Россия)

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Боруссия" М (Германия)

"Вильярреал" (Испания) — "Монако" (Франция)

Первые матчи состоятся 16 и 17 августа, а ответные — 23 и 24 августа.

Напомним, "Янг Бойз" по пенальти победил "Шахтер" (4:2), сумев ликвидировать отставание в 2 гола после проигрыша во Львове.