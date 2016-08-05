Обидчик донецкого "Шахтера" узнал соперника по Лиге чемпионов

"МанСити" сыграет со "Стяуа", "Янг Бойз" — с гладбахской "Боруссией"
Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2016/17.
По итогам жеребьевки команде "Манчестер Сити", за которую выступает украинец Александр Зинченко, в соперники досталась румынская "Стяуа".
Швейцарскому "Янг Бойз", выбивший донецкий "Шахтер" в 3-м квалификационном раунде турнира, сыграет с германской "Боруссией" из Менхенгладбаха.
Путь чемпионов:
"Лудогорец" (Болгария) — "Виктория Плзень" (Чехия)
"Селтик" (Шотландия) — "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)
ФК "Копенгаген" (Дания) — "Апоэль" (Кипр)
"Дандолк" (Ирландия) — "Легия" (Польша)
"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Ред Булл" Зальцбург (Австрия)
Путь не чемпионов:
"Стяуа" (Румыния) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Порту" (Португалия) — "Рома" (Италия)
"Аякс" (Амстердам) — "Ростов" (Россия)
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Боруссия" М (Германия)
"Вильярреал" (Испания) — "Монако" (Франция)
Первые матчи состоятся 16 и 17 августа, а ответные — 23 и 24 августа.
Напомним, "Янг Бойз" по пенальти победил "Шахтер" (4:2), сумев ликвидировать отставание в 2 гола после проигрыша во Львове.