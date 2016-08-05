Квалификация Лиги Европы: "Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф

В пятницу, 5 августа, прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" попал в корзину "сеяных" команд.

По результатам жеребьевки за право выхода в групповой этап второго по значимости европейского турнира "Шахтер" поспорит с турецким клубом "Истанбул Башакшехир", сообщает Football.ua.

Первый матч подопечные Паулу Фонсеки проведут на выезде 18 августа, ответный — 25 августа во Львове.

Все пары раунда плей-офф:

Напомним, что в квалификация Лиги чемпионов "Шахтер" в серии пенальти проиграл "Янг Бойз".