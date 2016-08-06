Дневник Олимпиады: первая золотая медаль, мировой рекорд и украинка выиграла схватку

В субботу, 6 августа в первый день соревнований на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро разыграют медали в дзюдо в категории до 48 кг у женщин.

Единственная представительница Украины в этом виде программы — Марина Черняк — смогла выиграть свою первую схватку, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

1/16 финала она победила израильтянку Ширу Ришони и вышла в следующий раунд.

В 1/8 финала наша спортсменка сразится с венгеркой Евой Черновицки.

Борьба за "золото" в этом виде начнется в 22:30 по киевскому времени.

Обладателем первой золотой медали на Олимпийских играх стала американка Вирджиния Трэшер, выиграв соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.

Серебро завоевала китаянка Ли Ду, бронзу — еще одна китаянка Силинг Йи.

Отметим, что в квалификации соревнований Ли Ду установила олимпийский рекорд, набрав 420,7 очка.

Украинка Наталья Кальныш не смогла пробиться в финальную стадию соревнований. В квалификации она заняла девятое место при восьми проходных позициях.

Также стоит отметить, что в квалификации соревнований по стрельбе из лука был установлен первый мировой рекорд Олимпиады-2016. Его автором стал южнокореец Вучжин Ким.

В квалификации турнира по стрельбе из лука южнокореец Вучжин Ким выбил 700 очков, что на одно очко больше прежнего рекорда.

Напомним, летние Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.