По стопам Милевского. Украинский форвард "Хайдука" устроил пьяное ДТП в Хорватии

В воскресенье, 7 августа, в 6:30 утра украинский форвард хорватского "Хайдука" Артем Радченко в хорватском Сплите попал в серьезную аварию.

По информации хорватской версии сайта goal.com, 21-летний футболист на арендованном автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с автобусом, сообщает xsport.ua.

Отмечается, что Радченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его организме было обнаружено 3,3% промилле алкоголя. Спасители разрезали автомобиль и вытянули украинца из него. После чего Радченко вместе с один из пассажиров автобуса были доставлены в больницу.

Полиция Сплита изучает обстоятельства инцидента и ждет реакции от руководства "Хайдука".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский учил молодежь гулять после тренировок.

Фото: slobodnadalmacija.hr.