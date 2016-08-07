По стопам Милевского. Украинский форвард "Хайдука" устроил пьяное ДТП в Хорватии

21-летний футболист на арендованном автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с автобусом.
По информации хорватской версии сайта goal.com, 21-летний футболист на арендованном автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с автобусом, сообщает xsport.ua.
Отмечается, что Радченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его организме было обнаружено 3,3% промилле алкоголя. Спасители разрезали автомобиль и вытянули украинца из него. После чего Радченко вместе с один из пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
Полиция Сплита изучает обстоятельства инцидента и ждет реакции от руководства "Хайдука".
Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский учил молодежь гулять после тренировок.
Фото: slobodnadalmacija.hr.