Дневник Олимпиады: украинский теннисист победил двоих соперников и прошел 1/8 турнира

Завершился второй соревновательный день на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де- Жанейро. Наш представитель настольного тенниса Коу Лей поддержал свою коллегу по команде Татьяну Биленко на олимпийском турнире, сумев начать свой путь с победы.

Первым соперником украинца стал египтянин Омар Ассар. До последнего финального сета трудно было назвать победителя, ведь борьба шла за каждое очко.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Финальный результат поединка 4: 3 и Коу Лей выходит в третий раунд соревнований.

Следующим соперником украинца стал француз Симон Гаузи, но и он не устоял перед лидером нашей сборной. 4:1 — и украинец прошел 1/8 олимпийского турнира.

Напомним, наша единственная представительница в настольном теннисе Татьяна Биленко уверенно прошла первый раунд соревнований, сумев победить со счетом 4: 0 чешскую спортсменку Ивету Ваценовскую.

В то же время завершились матчи первого круга парного теннисного турнира, в котором все три украинских дуэта проиграли и выбыли из дальнейшей борьбы, сообщает УНИАН.

В мужском турнире нашу страну представлял дуэт Илья Марченко — Денис Молчанов, которые провели первый и последний на олимпийском турнире матч против итальянцев Фабио Фоньини и Андреаса Сеппи. Игра у украинцев явно не заладилась и они уступили в двух партиях — 3:6. 4:6.

Чуть ранее в женском парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок противостояли китайскому дуэту Ху Ифань — Сайсай Женг и были буквально разгромлены оппонентками — 0:6, 3:6.

Последней третьей парой, также выступавшей в женских соревнованиях был дуэт Элина Свитолина — Ольга Савчук, который провел самый напряженный матч и имел шансы на успех. Тем не менее, в трехсетовой борьбе украинки уступили в последний момент, проиграв два гейма подряд при счете 4:4. Общий счет игры — 6:7 (1), 6:1, 4:6.

Фото: НОК Украины