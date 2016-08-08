Дневник Олимпиады: в медальном зачете лидируют США

Сегодня, 8 августа, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут соревнования в 23 видах олимпийских дисциплин, где будут разыграны очередные 14 комплектов наград. Пока сборная США возглавляет медальный зачет.

Победители и призеры Игр-2016 определятся в девяти видах спорта, в четырех из которых на медали рассчитывают украинские спортсмены, сообщает Укринформ.

Украинские олимпийцы, в частности, поборются за награды в спортивной гимнастике, где "сине-желтую" сборную представляют Олег Верняев, Игорь Радивилов, Максим Симянкив, Андрей Сеничкин и Владислав Грико, фехтовании на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук), пулевой стрельбе (Сергей Кулиш, Олег Царьков) и прыжках в воду с вышки (Максим Долгов, Александр Горшковозов).

После второго дня соревнований на Олимпиаде-2016 сборная США возглавляет медальный зачет, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету американцев 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Также по три золотые награды у сборных Австралии (3–2–3) и Китая (3-0-3), но у них меньше серебряных и бронзовых наград.

По две золотые награды у Италии (2–3–2), Кореи (2–2–1) и Венгрии (2–0–0). Еще у 11 национальных сборных по 1 золоту. Всего медали турнира уже завоевали команды 31-й страны. Замыкают медальный зачет — по одной бронзовой медали — Испания, Греция и Польша.

На счету сборной Украины после двух соревновательных дней ни одной награды.