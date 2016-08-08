Украинский гимнаст вышел в финал Олимпиады в Рио

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, украинский гимнаст Игорь Радивилов вышел в финал Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро в своем коронном опорном прыжке.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в своем Facebook.

"Наш гимнаст вышел в финал в своем коронном опорном прыжке и помог всей команде. Очень болеем за Игоря. Ждем уникальный элемент The Radivilov, названный именем нашего олимпийца!", — написал министр.

Нпомним, украинский теннисист Коу Лей победил двоих соперников и прошел 1/8 турнира