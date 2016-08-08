Ярославский создает в Харькове новый футбольный клуб — СМИ

Бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в содружестве со своими соратниками по бывшему клубу сейчас активно занимается созданием в Харькове нового футбольного клуба.

Об этом идет речь в сообщении Sport Arena.

Отмечается, что данный процесс должен быть завершен к зиме. Далее новую команду ждет участие в любительском первенстве Украины, а летом 2017 года она должна будет заявиться во вторую лигу чемпионата страны.

Сообщается, что новый клуб не будет иметь ничего общего с "Металлистом", который Ярославский три с половиной года тому назад продал Сергею Курченко. Называться клуб Ярославского будет "Авангард" - именно такое название в 1956-1967 годах носил "Металлист". Команда намерена проводить домашние матчи на стадионе "Металлист".

Напомним, ранее Ярославский заявил о "Металлисте": давайте насладимся этим крахом.