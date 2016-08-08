Дневник Олимпиады: Свитолина победила во втором раунде соревнований по теннису

На Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро продолжаются соревнования по теннису.

В своем втором поединке первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над британкой Уотсон Хизер 6-3, 1-6, 6-3, сообщает пресс-служба НОК.

Эта победа гарантировала украинской спортсменке выход в третий раунд соревнований. Свою следующую встречу она проведет уже завтра, 9 августа.

Кроме того, в квалификационных соревнованиях по гребному слалому (К1) наша Виктория Ус демонстрирует хороший результат.

Первая в истории украинского спорта представительница гребного слалома от нашей страны на Олимпийских играх удачно провела квалификацию и вышла в полуфинал соревнований.

Розыгрыш медалей состоится 11 августа в 19:15 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Рио украинец Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.