Хорватский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Англии

Хорватский полузащитник киевское "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком английского "Сандерленда".

Однако стороны пока не могут достичь согласия в вопросе суммы отступных сообщает Dynamo.kiev.ua, со ссылкой на Sunday People,

Отмечается, что "Сандерленд" крайне заинтересован в проведении сделки и уже направил в адрес киевлян первое предложение о покупке Виды за 7 млн евро. Впрочем, боссов "бело-синих" эта сумма не вдохновила и сделка была отвергнута.

За Виду "Динамо" хочет получить не менее 12 млн евро. "Сандерленд" взял паузу в переговорах и в ближайшее время должен определиться с готовность выплатить обозначенную сумму за хорватского футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что "Интер" намерен приобрести в свою команду хорватского защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду.