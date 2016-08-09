Украинский хавбек стал одноклубником Федецкого в Бундеслиге

Украинский фланговый полузащитник, который до этого лета выступал за голландский "Витесс", подписал договор с немецким "Дармштадтом".

Ранее в немецкую команду перешел защитник Артем Федецкий, пишет football.ua.

"Денис — быстрый, подвижный футболист. Он усилит линию атаки в предстоящем сезоне", — сказал спортдир Хольгер Фах.

"Всегда мечтал выступать в Бундеслиге. Теперь я буду делать все, чтобы наш союз был успешным", — заявил Олейник.

В прошлом сезоне украинец сыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. В его активе также 12 выступлений за национальную команду.

Напомним, ранее сообщалось, что Федецкий стал игроком "Дармштадта". 31-летний игрок достался немецкому клубу бесплатно.

Фото: sv98.de.