Бывший защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Марселе", голкипер — в "Карпатах"

Бывший капитан "Марселя" Тайе Тайво хочет вернуться в клуб. Предложение защитника понравилось главному тренеру южан Франку Пасси, который считает, что даже в своей нынешней форме нигериец способен составить конкуренцию основному левому фулбеку команды Анри Бедимо.

Об этом со ссылкой на французское издание La Provence сообщает Sportarena.com.

La Provence также добавляет, что если "Марсель" решится вернуть Тайво, клубу это не будет стоить больших денег, ведь нигериец готов пойти на серьезное уменьшение зарплаты ради переезда на "Велодром".

Напомним, Тайе Тайво выступал за "Марсель" с 2005 по 2011 год, и был капитаном провансальцев. На его счету 261 матч, 24 гола и 21 ассист в футболке клуба во всех турнирах.

После ухода из "Марселя" Тайво выступал за "Милан", КПР, киевское "Динамо", турецкий "Бурсаспор", но нигде не добивался успеха. В настоящее время 31-летний нигериец является одним из лидером ХИКа из Хельсинки: в текущем сезоне чемпионата Финляндии он сыграл 17 матчей, забив 6 голов.

Еще один динамовец — 32-летний голкипер Станислав Богуш — может продолжить карьеру во львовских "Карпатах", сообщает "Спортивка".

Завтра відкрите тренування Карпат. Представлять Рудику. А ше може воротаря Богуша. А Віктора Руїса - нє. Так шо "Пєтя, Пєтя, не скучай..." — Спортивка (@Sportyvka) 9 августа 2016 г.

Напомним, Богуш — воспитанник школы запорожского "Металлурга", где в первой и второй команде играл с 1999 по 2008 годы. С 2008-го 2013-й выступал за киевское "Динамо", где сыграл 25 матчей и пропустил 13 голов. В 2013-м сыграл один матч за киевский "Арсенал" и пропустил 2 мяча.

В 2014–2016 годах Станислав выступал за полтавскую "Ворскла" — 34 матча, 30 голов.

Также напомним, хорватский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Англии.

фото: wikipedia.org