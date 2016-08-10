Первая отставка в Премьер-лиге. "Сталь" осталась без главного тренера

Голландский тренер Эрик Ван дер Меер подал в отставку с поста главного тренера каменской "Стали".

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте клуба.

Отмечается, что решение об отставке было принято на встрече наставника с президентом "Стали" Варданом Исраэляном. Специалист покинул должность в связи с семейными обстоятельствами.

К домашнему матчу с киевским "Динамо", который состоится 14 августа, команду будет готовить Якоб Галл, который до этого занимал должность ассистента главного тренера.

Фото: fcstal.com.